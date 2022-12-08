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У Зеленського запропонували, де саме можна провести спецтрибунал для РФ

Фото: радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Переговори України з РФ можуть відбутись і на них треба узгодити графік засідань спецтрибуналу в деокупованій Ялті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Росія має вивести війська та звільнити території. Еліти РФ мають пройти через трансформацію", - йдеться у повідомленні.

Подоляк зазначає, що саме тоді відбудуться переговори. Мова йде про конструктивний діалог, що зафіксує повернення РФ до міжнародного права

Також Подоляк пояснив, що цей діалог буде про розмір компенсаційних виплат та під час нього треба буде узгодити графік засідань спецтрибуналу в Ялті.

Нагадаємо, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі повинна підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України.

Міжнародний кримінальний суд не має відповідної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії РФ. Тому єдиним шляхом притягнення російських чиновників до відповідальності є створення спеціального трибуналу.

Росія від розпочатої повномасштабної війни в Україні отримає лише цілу низку негараздів.

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