ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подоляк назвал результаты, которых Россия достигнет от "спецоперации"

Новина українською →
Киев, Вторник 06 декабря 2022 20:45
Подоляк назвал результаты, которых Россия достигнет от "спецоперации" Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Россия от начавшейся полномасштабной войны в Украине получит лишь целый ряд проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

"Всплеск алкоголизма, бытовых убийств, ограблений, изнасилований, расцвет организованной преступности", - именно такие результаты, по мнению Подоляка ждут Россию из-за развертывания военных действий на территории Украины.

Советник добавил, что к этому будут добавлены еще масштабные репарации Украине, уничтожение экономики в России и судебные приговоры российской верхушке.

Напомним, Подоляк подверг критике Илона Маска по поводу Украины, ведь американский миллиардер верит в "простые решения" касательно войны, развязанной Россией против Украины.

Ранее мы писали, что Подоляк посоветовал Кремлю забыть о Бахмуте и готовиться к Ялте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Война России против Украины Российская Федерация
NEWS
Без света 6-7 часов? В YASNO объяснили, что делать и почему не стоит звонить в колл-центр
Без света 6-7 часов? В YASNO объяснили, что делать и почему не стоит звонить в колл-центр
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины