Подоляк назвал результаты, которых Россия достигнет от "спецоперации"
Россия от начавшейся полномасштабной войны в Украине получит лишь целый ряд проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.
"Всплеск алкоголизма, бытовых убийств, ограблений, изнасилований, расцвет организованной преступности", - именно такие результаты, по мнению Подоляка ждут Россию из-за развертывания военных действий на территории Украины.
Советник добавил, что к этому будут добавлены еще масштабные репарации Украине, уничтожение экономики в России и судебные приговоры российской верхушке.
Напомним, Подоляк подверг критике Илона Маска по поводу Украины, ведь американский миллиардер верит в "простые решения" касательно войны, развязанной Россией против Украины.
Ранее мы писали, что Подоляк посоветовал Кремлю забыть о Бахмуте и готовиться к Ялте.
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