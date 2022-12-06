Подоляк назвал результаты, которых Россия достигнет от "спецоперации"

Россия от начавшейся полномасштабной войны в Украине получит лишь целый ряд проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

"Всплеск алкоголизма, бытовых убийств, ограблений, изнасилований, расцвет организованной преступности", - именно такие результаты, по мнению Подоляка ждут Россию из-за развертывания военных действий на территории Украины. Советник добавил, что к этому будут добавлены еще масштабные репарации Украине, уничтожение экономики в России и судебные приговоры российской верхушке.