Нужен спецтрибунал. У Зеленского объяснили, почему агрессия РФ не в юрисдикции Гааги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы ОП Андрея Смирнова во время выступления в Вашингтоне на дискуссии "Уголовное преследование за преступление агрессии, совершенное в Украине".

По его словам, Украина хотела бы воспользоваться всеми юрисдикционными возможностями МУС, но подтверждением существующей проблемы тот факт, что за 8 месяцев эскалации войны не было ни одного зарегистрированного производства по преступлению агрессии.

"И это точно не вина Международного уголовного суда. Мы благодарны МУС за ту работу, которую они проводят по документированию и расследованию преступления геноцида, преступлениям против человечности. Но существует риск того, что преступление агрессии так и остается безнаказанным", - отметил Смирнов.

Он объяснил, даже если Украина быстро ратифицирует Римский устав, то нужно объективно понимать, что этого никогда не сделает Россия, а следовательно, сделает невозможным такое расследование в рамках мандата Международного уголовного суда.

Смирнов призвал весь цивилизованный мир объединиться, чтобы "принять все возможные меры по восстановлению и поддержанию глобального мира и безопасности", особенно в тот момент, "когда риск избегания ответственности за самую жестокую и кровавую агрессию со времен Второй мировой войны настолько велик".

"Создание специального международного трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины было бы более важным шагом вперед на пути к остановке безнаказанности", - заявил Смирнов.

Он призвал к поддержке Украины в этом вопросе, чтобы безотлагательно начать поиск путей для движения вперед.

"Мы должны действовать коллективно, чтобы защитить не только жизнь украинских детей и матерей, которые являются потенциальными ни в чем не повинными жертвами очередных российских бомбардировок мирных городов, но и защитить нормы, лежащие в основе нашей общей, мировой безопасности и привлечь к ответственности тех, кто их нарушает", - подчеркнул Смирнов.

В итоге он отметил, что Украина рассчитывает на лидерство США в этом важном вопросе и поблагодарил Штаты за помощь украинцам в их борьбе с кровавой агрессией РФ.