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У Зеленского спросили, пойдет ли он на второй срок. Если выборы-2024 состоятся

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

У президента Владимира Зеленского Украины спросили, пойдет ли он на второй срок, если выборы в 2024 году все-таки состоятся. Однако прямого ответа не последовало. Глава государства только подчеркнул, что не покинет свою страну во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью RTP.

По его словам, во время войны Украина юридически не имеет права проводить выборы. Однако президент добавил, что "готов вносить изменения в законодательство".

Отвечая на вопрос о страхе проигрыша на выборах, Зеленский сказал: "Я ничего не боюсь".

В то же время, президент считает, что выборы должны проходить полностью на территории Украины, чтобы имели возможность проголосовать военные и украинцы, которые сейчас находятся за границей.

"Мы не можем лишить их голоса. Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно, как и на предыдущих выборах. Я не хочу это пропустить", - отметил глава государства.

Также, по его словам, существует вопрос о рисках атаки РФ и необходимости защиты избирательных участков.

Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах, Зеленский заявил, что не покинет свою страну во время войны.

"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну", - подчеркнул президент.

Выборы в Украине в 2024 году

29 октября в Украине должны были состояться парламентские выборы, однако во время действия военного положения такая возможность запрещена законом. Также уже в 2024 году в Украине должны состояться президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

Сенатор США Линдси Грэм 24 августа заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что готов провести выборы, если союзники окажут Украине соответствующую помощь. В частности, речь идет о 5 млрд и о западных наблюдателях, в том числе и в окопах.

Позже Линдси Грэм призвал союзников предоставить Украине финансовую и техническую помощь для проведения выборов в 2024 году.

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