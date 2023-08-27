Возможны ли выборы во время войны: ответ Зеленского

Проводить выборы, согласно законодательству, запрещено. Но украинский парламент может изменить законодательство, если США и Европа согласятся выполнить несколько условий.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью журналистке Наталии Мосейчук.

На днях сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Украине должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ.

Президент Украины ответил, как он относится к выборам в Украине во время полномасштабной войны.

"Проводить выборы, согласно законодательству, запрещено. А Линдси, мы с ним встречались и говорили. Расколоть поддержку США может несколько элементов. Один из них - это выборы. Были голоса в Республиканской партии, а потом американская пресса это поддержала, что США даже во время войны проводили выборы. Логика в том, что если защищаешь демократию, то во время войны ты должен об этой защите думать, а выборы - один из элементов защиты. Но согласно законодательству (люди же не просто так это сделали), запрещены выборы. Провести их сложно", - сказал президент.

Он отметил, что украинские парламентарии могли бы внести изменения в законодательство и в избирательный кодекс, чтобы сделать выборы возможными. Но, если США и европейские партнеры выполнят несколько условий.

"Я сказал, если вы готовы дать мне 5 млрд, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета 5 млрд. Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное - я не знаю, какая это сумма. Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду", - рассказал Зеленский.

Кроме финансовой поддержки, по словам президента, США и Европа должны обеспечить прозрачность выборов, а именно, направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.

"Но, самое главное - давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо", - сказал он.

Президент также отметил, что он не хочет фантазировать о жизни без выборов в течение 3, 5 или 7 лет.

"Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы. Мне нравится это сделать, когда нам нужно, в течение года", - подытожил глава государства.

Выборы в Украине

Следует отметить, что ближайшие выборы в Украине парламентские. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.

Также уже в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что парламентские выборы следует проводить только после завершения войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также отметил, что проводить выборы во время войны в Украине невозможно, потому что военные не смогут проголосовать.

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