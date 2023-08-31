У Зеленського запитали, чи він піде на другий термін. Якщо вибори-2024 відбудуться

За його словами, під час війни Україна юридично не має права проводити вибори. Однак президент додав, що "готовий вносити зміни до законодавства".

Відповідаючи на питання щодо страху програшу на виборах, Зеленський сказав: "Я нічого не боюся".

Водночас президент вважає, що вибори мають проходити повністю на території України, щоб мали можливість проголосувати військові та українці, які зараз знаходяться за кордоном.

"Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити", - зазначив глава держави.

Також, за його словами, існує питання ризиків атаки РФ та необхідності захисту виборчих дільниць.

Відповідаючи на запитання, чи балотуватиметься він на виборах, Зеленський заявив, що не покине свою країну під час війни.

"У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну", - наголосив президент.

Вибори в Україні у 2024 році

29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії військового стану така можливість заборонена законом. Також, вже у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Сенатор США Ліндсі Грем 24 серпня заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, незважаючи на введений воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський розповів, що готовий провести вибори, якщо союзники нададуть Україні відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про 5 млрд, та про західних спостерігачів у тому числі й в окопах.

Пізніше сенатор Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році.