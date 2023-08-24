Несмотря на войну. Сенатор США считает, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы

Сенатор Соединенных Штатов Америки (США) от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

На пресс-конференции в Киеве американский сенатор в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому высказал мнение, что кроме отражения полномасштабной военной агрессии со стороны России, украинской стороне также следует в 2024 году провести выборы.

"Я хочу, чтобы в этой стране прошли свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась", - заявил он.

Также сенатор США Грэм отметил, что в прошлом Украина "была очень коррумпированной". Он добавил, что Штаты "внимательно следят за оружием и средствами", которые передают нашей стране, и не видят нарушений в распределении этой помощи.

"Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем вносить свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно - провести выборы в 2024 году", - сказал американский политик.

Также Грэм признался, что "поражен тем, что сделали вы и ваша страна", и подчеркнул, что Штаты "продолжат бороться, чтобы вам поступало вооружение, чтобы вы могли выиграть войну".

Напомним, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с тремя сенаторами США Ричардом Блюменталем, Линдси Гремом и Элизабет Уоррен. Одной из тем обсуждений стало усиление обороноспособности нашей страны.

Выборы в Украине

Следует отметить, что предстоящие в Украине ближайшие выборы являются парламентскими. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.

Также уже в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что парламентские выборы следует проводить только после завершения войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также обращал внимание, что проводить выборы во время войны в Украине невозможно, потому что военные не смогут проголосовать.