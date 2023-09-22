У Зеленского высмеяли заявления Минобороны РФ об "отражении" атаки на Севастополь
Заявления Министерства обороны РФ об "отражении" сегодняшней атаки на Севастополь являются доказательством глубинной порочности российской системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
"Все ракеты были сбиты российской системой ПВО. Но штаб Черноморского флота в Крыму разрушен. Пострадавших в результате атаки нет. Но некоторые военные пропали без вести", - пишет Подоляк.
По его словам, заявления российского Министерства обороны как доказательство глубинной порочности российской системы: на путь агрессии и военных преступлений становятся люди, которые при других обстоятельствах в другом обществе могли бы выступать как стендап-комики.
"Хотя чего удивляться, если даже Министерство обороны в этой фантасмагорической стране на самом деле - Министерство нападений", - добавил Подоляк.
Что именно заявили в Минобороны РФ
"Сегодня днем "киевским режимом" нанесен ракетный удар по городу Севастополь", - говорится в заявлении.
Там добавили, что якобы во время "отражения" ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. Однако в Минобороны РФ признали, что в результате атаки было повреждено здание штаба Черноморского флота.
Также там уточнили, что якобы один оккупант не погиб, а пропал без вести после атаки.
Крым обязательно будет демилитаризован
Также советник руководителя ОП заявил, что путинская Россия является королевством кривых зеркал и пузырем давно отживших мифов, существующим исключительно на страхе западных обществ и эмоциональной памяти страшилок времен Холодной войны, паразитируя на бренде СССР.
"Но реальность неустанно наступает на пятки. Крым обязательно будет демилитаризован и освобожден. В Черное море вернутся торговые суда. А российские военные корабли в конце концов займут свое заслуженное место - превратятся в культовый подводный музей для дайверов, который будет привлекать туристов со всего мира. В свободный украинский Крым", - написал Подоляк.
Атака на Крым
Сегодня в Севастополе и других частях временно оккупированного полуострова раздавались взрывы.
В частности, в Севастополе сообщили о поражении штаба Черноморского флота РФ. На опубликованных в сети снимках видно, что здание значительно повреждено.
Больше о ситуации в Крыму читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.