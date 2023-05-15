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Грузия разрешила первой российской авиакомпании возобновить рейсы в страну

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Понедельник 15 мая 2023 17:24
Грузия разрешила первой российской авиакомпании возобновить рейсы в страну Фото: Грузия разрешила первой российской авиакомпании возобновить рейсы в страну (flickr by JRope)
Автор: Иван Носальский

Грузия возобновляет прямые авиарейсы из России, которые были запрещены почти четыре года. Первый состоится уже на этой неделе.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Imedi, об этом заявил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

По его словам, пять авиакомпаний подали заявки на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией.

При этом Давиташвили подчеркнул, что ни одна из авиакомпаний, которая находится под санкциями, не будет выполнять рейсы. Уже сформирован список критерий на получение разрешения для совершения полетов между странами.

“Как я уже говорил, уже получены заявки пяти авиакомпаний, из них проверка одной уже завершена, это авиакомпания "Азимут", которая сможет выполнять рейсы с 17 мая. Указанное разрешение выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии, и полеты начнутся с 17 мая", - заявил Давиташвили.

Напомним, ранее стало известно, что Россия 10 мая отменила запрет на прямые авиарейсы с Грузией, которые Москва вводила еще в 2019 году.

Позже власти Грузии заявили, что разрешат рейсы из Москвы тем компаниям, которые не находятся под санкциями Запада.

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