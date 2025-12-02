ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Усиление обороны и энергетики. Ирландия выделяет 125 млн евро на поддержку Украины

Ирландия, Вторник 02 декабря 2025 15:43
UA EN RU
Усиление обороны и энергетики. Ирландия выделяет 125 млн евро на поддержку Украины Фото: Владимир Зеленский и Михол Мартин (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Ирландия предоставит Украине 100 млн евро на противодействие российским комбинированным атакам, а также 25 млн евро на энергоснабжение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, которого цитирует The Guardian.

По его словам, Ирландия предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому не только слова поддержки во время его визита в Дублин, но и практическую помощь.

"Будут предоставлены дополнительные 100 млн евро на нелетальную военную помощь, чтобы помочь Украине противостоять ночным атакам российских ракет и дронов. Ирландия также предоставит 25 млн евро на энергоснабжение Украины, чтобы помочь противостоять циничным и безжалостным атакам России", - отметил Мартин.

Издание пишет, что сегодня, 2 декабря, премьер Ирландии и президент Украины подпишут соглашение под названием "Дорожная карта партнерства между Украиной и Ирландией до 2030 года".

Она включает политическое и безопасностное сотрудничество, а также инициативы в сфере восстановления, образования и культуры.

Визит Зеленского в Ирландию

Напомним, в ночь на вторник 2 декабря, Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Ирландию с официальным визитом.

Отметим, этот визит стал первым официальным визитом президента Украины в Ирландию. В течение дня запланирован ряд встреч. В частности секретарь СНБО Рустем Умеров должен представить Зеленскому подробный отчет о переговорах с американской делегацией во Флориде.

РБК-Украина ранее писало, что Михол Мартин, который в феврале уже встречался с Зеленским во время его короткой остановки в Ирландии по дороге в США, подчеркнул важное значение визита для обеих стран.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Ирландия Финансы Война в Украине
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит