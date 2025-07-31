Не смогли бы противостоять США: Рубио высмеял "ядерные" угрозы Медведева
Угрозы ядерной войной, которые озвучивает экс-президент, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, ничего не стоят. Россия не смогла бы противостоять не то, что США, но и странам Европы в случае реальной войны.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Рубио открыто высмеял угрозы Медведева, отметив, что ядерная война между США и Россией - это "непостижимая вещь". По его словам, это точно не то, что когда-нибудь увидит мир.
А неядерными средствами Россия никому не способна противостоять, тем более Соединенным Штатам. В 2022 году россиянам не удалось справиться с Украиной, которая тогда еще не имела самой большой армии в Европе.
"Я не думаю, что есть сомнения, что обычными военными возможностями россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на то пошло. Я думаю, что им было бы трудно", - сказал Рубио.
Госсекретарь добавил, что в США не волнуются относительно полномасштабной войны с Россией. Больше волнуют столкновения, или качество просчеты, которые теоретически могут привести к ядерной войне. Но на самом деле не стоит волноваться, поскольку россияне никогда на это не осмелятся.
"Поскольку россияне не очень хорошо владеют обычным оружием, им почти неизменно придется полагаться на какие-то другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя. Так что вы бы волновались по этому поводу. Но нам даже не стоит об этом думать, потому что это не является правдоподобным или, честно говоря, невозможным ни для одной из сторон", - резюмировал он.
Медведев попытался угрожать Трампу, но едва не нарвался
Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что он решил изменить условия своего ультиматума о вторичных тарифах для российского диктатора Владимира Путина. Он дал ему 10 дней, срок истекает 8 августа.
России такой подход не понравился, и на арену выпустили Медведева. Бывший российский президент осмелился угрожать в своей привычной манере, в частности назвал новый ультиматум "шагом к войне" между США и РФ.
"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10... Ему следует помнить две вещи: 1. Россия это Израиль и даже Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной", - написал он.
Трамп моментально жестко отреагировал на угрозы войной со стороны Медведева. Американский лидер предупредил его, что подобные заявления опасны.
"Передайте Медведеву, бывшему президенту России, который считает себя все еще президентом, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!", - написал американский лидер.