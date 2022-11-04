Иран ищет помощи в России для поддержки своей ядерной программы, - CNN

Разведка предполагает, что Иран обращался в Россию за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в производстве ядерного топлива. Топливо может помочь Ирану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить так называемое время прорыва Ирана для создания ядерного оружия.

Однако эксперты отметили CNN, что риск распространения ядерного оружия зависит от того, для какого реактора используется топливо. И тоже непонятно, согласилась ли Россия помочь - Кремль давно внешне выступает против того, чтобы Иран получил ядерное оружие.

"Иранское предложение прозвучало на фоне расширяющегося партнерства между Ираном и Россией, которое в последние месяцы включало отправку Ираном беспилотников и другого оборудования в Россию для использования в войне в Украине, а Москва потенциально давала Тегерану советы о том, как подавить протестное движение, что охватил Иран", - заявили представители США.

Администрация президента США Джо Байдена с беспокойством наблюдает за любыми новыми направлениями сотрудничества между Ираном и Россией. Любая тайная российская помощь Ирана, которая могла бы подтолкнуть иранские усилия по производству ядерного оружия, также ознаменовала бы существенный сдвиг в российской политике ввиду членства России в "Группе 5+1", принимавших участие в переговорах по блокированию ядерной программы Ирана.

В июне Россия отклонила резолюцию, предложенную МАГАТЭ, в которой Иран критиковался за отказ сотрудничать с инспекциями касательно следов урана, обнаруженных на некоторых незадекларированных ядерных объектах в стране, что стало критическим камнем преткновения и способствовало срыву переговоров. В этом месяце российская делегация начала посещать аэродром в Иране, чтобы осмотреть боевые беспилотники, которые Россия уже закупила и использует в Украине сотнями.

"США теперь сосредоточены на областях, которые могут быть полезными. Речь идет о поддержке протестующих в Иране и поиске способов остановить поставки иранского оружия в Россию. Мы будем использовать другие инструменты и даже, военный вариант, если это необходимо, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие", - заявил специальный посланник США из Ирана Роб Мелли.