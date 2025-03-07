У Зеленского ответили, возобновила ли Украина в полном объеме сотрудничество с США

Соединенные Штаты Америки хотят доминировать в тех или иных процессах, которые они считают для себя приоритетными. Однако Украина смогла восстановить контакты со Штатами.

"Что касается событий относительно там прекращения или приостановления военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Понятно, что это элемент такого немножко для нас с вами странного политического стиля, но США хотят доминировать в тех или иных процессах, которые они считают для себя приоритетными", - рассказал Подоляк.

По его словам, Штаты считают окончание войны в Украине приоритетной темой в своей внешней политике и хотят получить там быстрые результаты.

"Можно ли получить быстрые результаты? Скорее всего - нет. Но можно ли сегодня говорить о том, что восстановлено в полном объеме сотрудничество с Соединенными Штатами? Практически да. То есть мы видим заявления о том, что готовы они дальше продолжать работу над рамочным соглашением о полезных ископаемых", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП сказал, что в Штатах говорят о готовности встречаться на разных уровнях для того, чтобы проговаривать аспекты переговорного процесса по урегулированию войны.

"То есть абсолютно конструктивная работа, достаточно быстро настроено все было. Хотя неделю назад многим казалось, что это уже разорванные отношения и это уже надолго", - подчеркнул он.

Давление на Украину

Стоит напомнить, что Соединенные Штаты недавно перестали передавать Украине военную помощь, которую пообещала предоставить еще администрация Джо Байдена. Кроме этого стало известно, что американские власти приняли решение прекратить обмен разведывательными данными с Украиной.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, решение о военной помощи является лишь "паузой". Помощь возобновят, когда будет "настоящее обязательство двигаться по пути к миру".

А вот спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог отмечал, что США "активно" давят на Украину и Россию, чтобы посадить их за стол переговоров.