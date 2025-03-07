У Зеленського відповіли, чи відновила Україна у повному обсязі співпрацю із США

Сполучені Штати Америки хочуть домінувати в тих чи інших процесах, які вони вважають для себе пріоритетними. Однак Україна змогла відновити контакти зі Штатами.

"Що стосується подій щодо там припинення чи призупинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Зрозуміло, що це є елемент такого трошки для нас з вами дивного політичного стилю, але США хочуть домінувати в тих чи інших процесах, які вони вважають для себе пріоритетними", - розповів Подоляк.

За його словами, Штати вважають закінчення війни в Україні пріоритетною темою у своїй зовнішній політиці та хочуть отримати там швидкі результати.

"Чи можна отримати швидкі результати? Скоріш за все - ні. Але чи можна сьогодні говорити про те, що відновлено в повному обсязі співпрацю зі Сполученими Штатами? Практично так. Тобто ми бачимо заяви про те, що готові вони далі продовжувати роботу над рамковою угодою про корисні копалини", - зауважив Подоляк.

Радник глави ОП сказав, що у Штатах говорять про готовність зустрічатись на різних рівнях для того, щоб проговорювати аспекти переговорного процесу щодо врегулювання війни.

"Тобто абсолютно конструктивна робота, достатньо швидко налаштовано все було. Хоча тиждень тому багатьом здавалося, що це вже розірвані стосунки і це вже надовго", - підкреслив він.

Тиск на Україну

Варто нагадати, що Сполучені Штати нещодавно перестали передавати Україні військову допомогу, яку пообіцяла надати ще адміністрація Джо Байдена. Окрім цього стало відомо, що американська влада ухвалила рішення припинити обмін розвідувальними даними з Україною.

За словами глави Пентагону Піта Хегсета, рішення про військову допомогу є лише "паузою". Допомогу відновлять, коли буде "справжнє зобов'язання рухатися шляхом до миру".

А ось спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зазначав, що США "активно" тиснуть на Україну і Росію, щоб посадити їх за стіл переговорів.