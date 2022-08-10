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У Зеленського вказали на цікавий момент щодо "верхівки" ООН

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Україна, Середа 10 серпня 2022 11:23
У Зеленського вказали на цікавий момент щодо "верхівки" ООН Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Очільником Контртерористичного управління ООН і заступником Генерального секретаря ООН є представник Росії Володимир Воронков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Між іншим, головою контртерористичного управління та заступником Генсека ООН є (уважно!) російський дипломат Володимир Воронков", - розповів він.

Подоляк звернув увагу на те, що представник найбільшої терористичної організації опікується контртероризмом.

"Що далі? Боротьбу з наркотрафіком очолить Ель Чапо? То чому ООН - символ недієздатності?" - додав радник.

Як повідомлялось, раніше в ООН заявили про готовність організувати тристоронню комісію для гуманітарних коридорів. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув організації в безініціативності.

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