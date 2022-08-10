У Зеленского указали на интересный момент, касающийся "верхушки" ООН

Главой Контртеррористического управления ООН и заместителем Генерального секретаря ООН является представитель России Владимир Воронков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Между прочим, главой контртеррористического управления и заместителем Генсека ООН является (внимательно!) российский дипломат Владимир Воронков", - рассказал он. Подоляк обратил внимание на то, что представитель крупнейшей террористической организации занимается контртерроризмом. "Что дальше? Борьбу с наркотрафиком возглавит Эль Чапо? Так почему ООН - символ недееспособности?" - добавил советник.