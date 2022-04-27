ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи варто було так довго чекати: Подоляк дорікнув ООН в в'ялості щодо гуманітарних коридорів

Новость на русском →
Середа 27 квітня 2022 21:28
Чи варто було так довго чекати: Подоляк дорікнув ООН в в'ялості щодо гуманітарних коридорів Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Сергій Пишкін

В ООН заявили про готовність організувати тристоронню комісію для гуманітарних коридорів. Радник голови Офісу президента Михайло подоляк дорікнув організації в безініціативності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Подоляка.

"На жаль, маємо розуміти, що певні міжнародні організації та інституції, вони достатньо слабкі і на вряд чи вони щось можуть. Якісь формальні слова будуть сказані про те, що вони готові приймати участь", - заявив Подоляк.

Радник президента України прокоментував й заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо готовності організувати комісію для гуманітарних коридорів. За його словами, організація, яка зобов'язана піклуватися гуманітарними проблемами - не повинна була чекати 63-го дня війни.

"У мене тільки одне питання: треба було чекати 63 днів до того моменту, щоб ООН заявив, що готовий взяти участь в організації гуманітарних коридорів? Це звучить дивно. Інституції, які мали б опікуватися гуманітарними проблемами, ведуть себе в'яло", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ООН сформувала команду для евакуації людей із Маріуполя.

Війна Росії проти України триває шістдесят три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Україна
DAILY
Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі
Наталія Гурковськаредактор стрічки новин Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі