У Зеленского надеются на его встречу с Трампом на саммите G7

По его словам, визит в США украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко имел целью, в частности, и подготовку возможной встречи Зеленского и Трампа во время саммита G7 в Канаде.

"Наш визит был подготовкой в том числе к, я думаю, что встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора", - рассказал Ермак.

Глава ОП также добавил, что украинская делегация встретилась примерно с половиной членов Сената и руководителями ключевых комитетов обеих палат Конгресса США, объясняя позицию Украины относительно войны и санкций против РФ.

По словам Ермака, в Конгрессе "есть четкое понимание" необходимости поддержки Украины.