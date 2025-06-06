У Зеленського сподіваються на його зустріч з Трампом на саміті G7

В Офісі президента України сподіваються організувати зустріч Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 15-17 червня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, візит до США української делегації на чолі з першим віцепрем’єром Юлією Свириденко мав на меті, зокрема, й підготовку можливої зустрічі Зеленського і Трампа під час саміту G7 у Канаді.
"Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови", - розповів Єрмак.
Глава ОП також додав, що українська делегація зустрілася приблизно з половиною членів Сенату й очільниками ключових комітетів обох палат Конгресу США, пояснюючи позицію України щодо війни та санкцій проти РФ.
За словами Єрмака, у Конгресі "є чітке розуміння" необхідності підтримки України.
Нагадаємо, остання зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбулася 26 квітня у Ватикані. Тоді вони обидва приїхали для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.
Зустріч тривала лише 15 хвилин і відбулася у базиліці Святого Петра перед похороном понтифіка. Обидва лідери оцінили її як продуктивну.
Це була перша зустріч Зеленського з Трампом після словесної перепалки, яка сталася в Білому домі 28 лютого.
За словами Зеленського, вони з Трампом обговорювали підписання угоди про надра, санкційні пакети проти РФ та системи ППО.
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