У Зеленского сказали, на сколько продлят срок для прохождения ВВК "ограниченно годным"

Перепрохождение ВВК для "ограниченно годных"

Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно годный". Согласно документу, граждане, которые признаны "ограниченно годными", должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона.

Ранее РБК-Украина подробно рассказывало, кто обязательно должен пройти ВВК до 4 февраля 2025 года. Также издание объясняло, что означают статусы "годный" и "непригодный" и что изменится для таких категорий украинцев после прохождения военно-врачебной комиссии.

Заметим, что вчера вечером Верещук впервые заявила, что срок для перепрохождения ВВК "ограниченно годным" продлят.

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