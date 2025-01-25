У Зеленського сказали, на скільки продовжать термін для проходження ВЛК "обмежено придатним"

Перепроходження ВЛК для "обмежено придатних"

Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний". Згідно з документом, громадяни, які визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання чинності законом.

Раніше РБК-Україна докладно розповідало, хто обов’язково має пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Також видання пояснювало, що означають статуси "придатний" і "непридатний" і що зміниться для таких категорій українців після проходження військово-лікарської комісії.

Зауважимо, що вчора надвечір Верещук вперше заявила, що термін для перепроходження ВЛК "обмежено придатним" продовжать.

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