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У Зеленского рассказали о задачах Хмары в Минобороны

14:59 17.07.2026 Пт
1 мин
Будут ли они отличаться от задач, которые ставили Федорову?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Евгений Хмара (facebook.com SecurSerUkraine)

Евгений Хмара в должности исполняющего обязанности министра обороны Украины будет иметь задачи, не только связанные с ударами по России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил журналистам.

По его словам, у Хмары тот же объем задач, что и у эксглавы Минобороны Михаила Федорова, - и тех, что решались, и тех, что не решались.

"И еще есть компетенции безопасности, которые очень помогут кое-что контролировать", - отметил Литвин.

Напомним, накануне Владимир Зеленский назначил и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны.

Перед этим глава государства принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.

Причиной якобы стало неэффективное взаимодействие Министерства обороны с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Сначала Зеленский рассматривал возможность назначения во главе оборонного ведомства бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко.

Однако эта кандидатура не получила достаточной поддержки ни в обществе, ни среди народных депутатов.

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