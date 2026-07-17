У Зеленского рассказали о задачах Хмары в Минобороны

По его словам, у Хмары тот же объем задач, что и у эксглавы Минобороны Михаила Федорова, - и тех, что решались, и тех, что не решались.

"И еще есть компетенции безопасности, которые очень помогут кое-что контролировать", - отметил Литвин.

Напомним, накануне Владимир Зеленский назначил и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны.

Перед этим глава государства принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.

Причиной якобы стало неэффективное взаимодействие Министерства обороны с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.