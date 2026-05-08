У Зеленского рассказали, какой сигнал Фицо повез Путину

Он рассказал о разговоре Владимира Зеленского с премьером Словакии, во время которого Фицо спросил, на что настроена Украина.

"Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное в этом ключе Фицо и будет общаться", - отметил Литвин.

Что предшествовало

Ранее секретарь МИД Словакии Растислав Хованец рассказал, что премьер-министр страны во время визита в Москву передаст российскому диктатору послание от Владимира Зеленского.

По его словам, Фицо также может получить от главы Кремля ценную информацию о том, как российский диктатор видит усилия по завершению войны. Хованец отметил, что в нынешней ситуации необходимо общение со всеми сторонами конфликта.

Отметим, президент Украины накануне 9 мая заявил, что не рекомендует посещать Москву на время проведения парадных мероприятий на фоне планов ряда стран, близких к РФ, направить своих представителей в столицу страны-агрессора.