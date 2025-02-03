У Зеленского рассказали, как Трамп может надавить на Путина для окончания войны
Возможности президента США Дональда Трампа для усиления давления на Владимира Путина остаются значительными. Приоритетом должно стать сокращение нефтегазовых доходов Москвы.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
"Это тарифные ограничения - повышение пошлин на российские металлы, удобрения и другие товары. Усиление вторичных санкций против компаний, помогающих РФ обходить ограничения, блокирование новых банков, конфискация активов и ограничение доступа к критическим технологиям также должны стать частью стратегии. Дальнейшие санкции - это ключевой рычаг для принуждения Кремля к справедливым переговорам", - перечисляет Власюк.
Однако приоритетом, по его словам, должно стать сокращение нефтегазовых доходов РФ через противодействие теневому флоту, более жесткий контроль за потолком цен и повышение себестоимости добычи.
Напомним, после инаугурации Трамп пригрозил России новыми пошлинами, тарифами и санкциями, если Путин не прекратит войну против Украины.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, если Трамп хочет принудить Путина прийти к миру, у него это удастся. По словам Зеленского, риторика Трампа в отношении Путина и переговоров является справедливой.
Кроме того, Трамп 2 февраля заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров, в частности, с Украиной, Россией и "различными сторонами".
Подробнее о давлении на Россию читайте в материале РБК-Украина"Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры".