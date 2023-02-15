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Российская агрессия в Украине вошла в новую фазу, - генерал МакКристал

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Среда 15 февраля 2023 19:00
Российская агрессия в Украине вошла в новую фазу, - генерал МакКристал Фото: генерал Стэнли МакКристалл (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Российская агрессия вступила в принципиально новую фазу после того, как Кремль бросил против Украины дополнительные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-командующего Международными силами содействия безопасности в Афганистане, генерала Стэнли МакКристала во время Kyiv Jewish Forum.

"Россия обладает способностью, как и во времена Второй мировой войны, где они потеряли 20 миллионов человек убитыми, привлечь много людей и выдержать огромные потери… Итак, когда появляется больше российских сил, даже если они не хорошо обучены или управляемы, они становятся фактором в борьбе и они могут сделать так, чтобы эта борьба продолжалась долго", - считает генерал.

МакКристал отметил, что сейчас у россиян достаточно сил, чтобы усложнить операции Украины даже с новейшим высокоточным оружием. В то же время массы мобилизованных не помогут россиянам добиться прорыва из-за их ограниченности.

"Скорее всего, мы увидим очень смертоносное продолжение той же войны некоторое время… Но я думаю, что разницу сделает решительность. Победителем будет тот, кто берет на себя обязательство не сдаваться и не проигрывать", - объяснил МакКристал.

Генерал также призвал поддерживать Украину столько, сколько нужно для победы в этой войне. Он отметил, что очень важно давать украинцам технологии, необходимые для этого. Но, по его мнению, Запад не будет торопиться, чтобы не спровоцировать Россию.

"Если вы внезапно передадите чрезвычайно большое количество оружия, эффект, который это, вероятно, будет иметь на Россию, не только на Владимира Путина, но и на русский народ, может привести к другому результату, чем мы хотим. Это может создать идею, что они сами стали мишенью, что Запад планирует даже вторжение в Россию. Эта несколько медленная эскалация огорчает украинцев, но я считаю, что это естественно и это, наверное, можно было предположить", - добавил МакКристал.

Напомним, в этом году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.

Во время форума экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, несмотря на определенные задержки в принятии решений, объемы военной помощи Украине со стороны США превосходят ожидания скептиков.

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