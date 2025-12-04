У Зеленского раскрыли цель новых переговоров с Уиткоффом и Кушнером в США

По его словам, во время встречи во Флориде украинская делегация обсуждала с представителями США тот документ, который был подготовлен в Женеве. Фактически, это модифицированный мирный план США, но уже с учтенными предложениями Украины.

"Дискуссии в Майами были продуктивными и в том числе касались проблемных вопросов плана. Работа продолжается, документ остается динамичным", - отметил Бевз.

Что касается новой встречи во Флориде, то там секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов хотят получить информацию о посещении Кремля спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и фидбэк от Дональда Трампа.

Далее уже президент Украины Владимир Зеленский даст поручение переговорной группе по всем последующим действиям. Ключевые политические проблемы все еще планируется обсуждать исключительно на высшем уровне - Украина готова к таким переговорам.

"Публичные сигналы из Москвы остаются ультимативными. Задача украинской команды - несмотря на это продолжать дипломатическую и политическую работу для достижения устойчивого мира. Но дипломатия должна сочетаться с давлением на агрессора, должны быть усилены санкции, нужны четкие решения по использованию активов РФ для поддержки Украины и усиления нашей дальнобойности", - отметил Бевз.

Отдельно советник ОПУ отметил важную роль Европы. Украина, добавил он, активно коммуницирует с европейцами каждый день, чтобы полностью привлечь их к процессу мирных переговоров.