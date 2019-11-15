У президента пояснили, що породжує тіньовий ринок землі

Скріншот: Роман Лещенко (Свобода слова Савіка Шустера)

В Україні на сьогодні є 4 мільйонів га непідмораторної землі, яку можна купити

Існування мораторію на продаж землі породжує так званий "сірий" та "чорний" ринок землі, адже люди можуть придбати лише кілька гектарів землі особистого селянського господарства (ОСГ), а більшість землі перебуває в обмеженні. Про це повідомив уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"У нас такої непідмораторної землі сьогодні близько 4 мільйонів га. Наприклад, для розуміння, це коли воїн АТО (ООС) повертається з фронту і отримує можливіть набути земельну ділянку, вона йому передається саме для ведення ОСГ. Це такий вид цільового призначення і це є приватна власність. Така людина може здійснити її реалізацію. Але більшість землі - підмораторної, вона є в обмеженні. Це породжує "сірий" та "чорний" ринок", - заявив Лещенко.

Він підкреслив, що люди не зацікавлені купувати землю за сумнівними схемами.

"Коли зараз виступав громадянин і говорив, що багато хто не зацікавлений купувати землі за сумнівними схемами. Вони мають бажання її придбавати і кажуть, що купили частину землі - очевидно, що мова йде про землі, які перебувають в форматі ОСГ. Це землі особистого селянського господарства. Мова йде як правило про 2 га, які можуть купити", - додав він.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що після запуску ринку землі в Україні близько 8,2 млн гектарів землі мають передати ефективним фермерам.

Також Милованов заявив, що в бюджет-2020 закладуть 4 млрд гривень на підтримку фермерів. Ці кошти спрямують на дешеві кредити для придбання землі.