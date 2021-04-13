У Зеленського розповіли, що буде з суддями ОАСК після його ліквідації

За його словами, суддям ОАСК запропонують перейти в новий окружний суд, юрисдикція якого поширюватиметься на Київ і Київську область.

"Якщо судді, які працюють в Окружному адміністративному суді Києва ,не дадуть згоду на переведення в інший суд, - це підстава для їх звільнення", - зазначив Веніславський.

Він додав, що якщо не буде вистачати суддів у новому суді, то будуть оголошені конкурсні процедури.

Відзначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський подав законопроект про ліквідацію ОАСК. Він пояснив свою ініціативу тим, що цей суд загруз в корупційних скандалах і втратив довіру.