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ОБСЄ закликала забезпечити умови для розведення сил в Петровському

Новини » Політика     04.11.2019 - 13:31
ОБСЄ закликала забезпечити умови для розведення сил в Петровському
Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

ОБСЄ вітає завершення відведення сил і засобів у Золотому

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік закликав сторони зробити все необхідне, щоб якнайшвидше приступити до відновлення процесу розведення сил в районі Петровського (Донецької області). Про це йдеться в заяві на сайт ОБСЄ.

Також у заяві йдеться, що Сайдик вітає завершення відведення сил і засобів у Золотому та початок робіт по розмінуванню.

"Спираючись на позитивний досвід на ділянках Станиці Луганської та Золотого, закликаю сторони зробити все необхідне, щоб якомога швидше приступити до відновлення процесу розведення сил та засобів на ділянці розведення в районі Петровського", - йдеться у повідомленні.

За словами Сайдіка, виконання зобов'язань, передбачених Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів, послужить зміцненню довіри між сторонами та мирному вирішенню конфлікту на сході України.

Нагадаємо, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил у Петровському розпочнеться 4 листопада. Проте пізніше міністр оборони Андрій Загороднюк зазначив, що терміни переносяться через зафіксовані обстріли.

РБК-Україна повідомляло раніше, що за словами міністра закордонних справ Вадима Пристайка, розведення сил в Петровському завершить виконання умов для проведення саміту "нормандської четвірки".

Розведення в Петрівському завершує виконання умов для нормандського саміту, - МЗС
Новини України ЗолотоеМартин сайдикРозведення сил
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