Франція розслідує причетність Total до поставок палива російській армії
Франція проведе розслідування причетності нафтової компанії TotalEnergies до поставок реактивного палива для російських військових. Міністр транспорту Клеман Бон заявив, що поки інформації недостатньо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це надзвичайно серйозна тема, тому необхідно провести розслідування того, чи мав місце, вільно чи мимоволі, обхід санкцій або постачання енергії, яку виробила компанія, французька або інша", - заявив міністр в ефірі France 2.
Бон, який сказав, що у нього недостатньо інформації, щоб прийняти чиюсь сторону з цього питання, був першим представником французького уряду, який прокоментував звинувачення, які можуть підірвати зусилля президента Еммануеля Макрона в переговорах по Україні.
Газета Le Monde повідомила у середу, що TotalEnergies брала участь в поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками в Україні, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком"
Газета Le Monde повідомила, що авіаційне паливо, доставлене на дві бази ВПС Росії, які, ймовірно, причетні до нанесення авіаударів по Україні, було вироблено з газового конденсату, що поставляється "Тернефтегазом", в якому TotalEnergies володіє 49%.
TotalEnergies, яка, на відміну від великих західних конкурентів, зберегла свої активи в Росії, попри критику, заявила, що не експлуатує інфраструктуру, яка постачала б російських військових, і нічого не знає про потенційне виробництво авіакеросину її діловими партнерами.