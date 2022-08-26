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"Ганьба для Франції": Кулеба закликав Total піти з Росії

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 13:00
"Ганьба для Франції": Кулеба закликав Total піти з Росії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Продовження нафтогазової компанії TotalEnergies співпраці з Росією - це "ганьба для Франції". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав компанію піти з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Twitter.

"Ми вдячні президенту Франції Еммануелю Макрону та французькому народу за підтримку України. На цьому тлі ганьба для Франції, коли французькі компанії сприяють убивствам українців та руйнуванню наших міст. TotalEnergies, йдіть з Росії!", - написав він.

&quot;Ганьба для Франції&quot;: Кулеба закликав Total піти з Росії

Раніше газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь в поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками в Україні, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатэком".

Газета Le Monde повідомила, що авіаційне паливо, доставлене на дві бази ВПС Росії, які, ймовірно, причетні до нанесення авіаударів по Україні, було вироблено з газового конденсату, що поставляється "Тернефтегазом", в якому TotalEnergies володіє 49%.

TotalEnergies, яка, на відміну від великих західних конкурентів, зберегла свої активи в Росії, попри критику, заявила, що не експлуатує інфраструктуру, яка постачала б російських військових, і нічого не знає про потенційне виробництво авіакеросину її діловими партнерами.

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