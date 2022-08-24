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Французьку Total звинуватили в участі в поставках авіакеросину російській армії

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Україна, Середа 24 серпня 2022 14:56
Французьку Total звинуватили в участі в поставках авіакеросину російській армії Фото: Total звинуватили в поставках авіакеросину російської армії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

TotalEnergies бере участь в поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком". Авіагас використовувався російськими військовими для атак в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Le Monde.

У звіті, заснованому на даних енергетичного ринку і складеному за допомогою групи активістів Global Witness, говориться, що паливо було вироблено з газового конденсату, що поставляється "Тернефтегазом", в якому Totalenergies володіє майже половиною (49%).

"Le Monde вдалося простежити ланцюжок поставок від Термокарстового газового родовища в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська і Мальчево), на кожній з яких розміщена ескадрилья багатоцільових винищувачів", - повідомляє газета.

Неурядові організації заявили, що ці дві бази використовувалися для нанесення ударів по об'єктах в Україні.

TotalEnergies заявила, що не має ніякої російської інфраструктури, яка могла б постачати російських військових, але визнала свою частку в "Тернефтегазе" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку".

TotalEnergies зіткнулася з критикою на Заході за те, що вона не послідувала за іншими великими західними енергетичними компаніями в їх обіцянці продати свої російські активи.

"Газовий конденсат, що видобувається "Тернефтегазом", повністю продається "Новатек", - йдеться в заяві французької компанії, яка додала: "TotalEnergies підтверджує своє рішуче засудження військової агресії Росії проти України".

Нагадаємо, в липні Французька нафтогазова компанія TotalEnergies заявила про вихід з російського нафтового проекту Харьяга через санкції проти Росії.

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