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У Зеленского просят ATACMS и танки из-за "референдумов" на оккупированных территориях

Фото: У Зеленского просят ATACMS и танки из-за "референдумов" на оккупированных территориях (army mil)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине призывают предоставить современные боевые танки и ракеты ATACMS из-за желания россиян провести "референдумы" на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины, усилив помощь оружием и введя новые экономические секторальные санкции в отношении России", - заявил Подоляк.

Он заявил, что пора предоставить современные танки и дальнобойные ракеты ATACMS для Украины.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, составы, расположенные в глубине обороны противника.

Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Комплекс имеет ракету MGM-140B, которая представляет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.

Напомним, что Украина пригласила у США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году.

Однако США пока не склонны передавать Украине ракеты ATACMS.

Ранее в Пентагоне назвали предпосылку для предоставления Украине современных танков.

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