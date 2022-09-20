У Зеленского просят ATACMS и танки из-за "референдумов" на оккупированных территориях

В Украине призывают предоставить современные боевые танки и ракеты ATACMS из-за желания россиян провести "референдумы" на оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы ОП Михаила Подоляка.
"Мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины, усилив помощь оружием и введя новые экономические секторальные санкции в отношении России", - заявил Подоляк.
Он заявил, что пора предоставить современные танки и дальнобойные ракеты ATACMS для Украины.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, составы, расположенные в глубине обороны противника.
Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.
Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Комплекс имеет ракету MGM-140B, которая представляет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.
Напомним, что Украина пригласила у США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году.
Однако США пока не склонны передавать Украине ракеты ATACMS.
Ранее в Пентагоне назвали предпосылку для предоставления Украине современных танков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .