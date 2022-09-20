У Зеленського просять ATACMS і танки через "референдуми" на окупованих територіях

"Світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу анексії території України, посиливши допомогу зброєю та запровадивши нові економічні секторальні санкції щодо Росії", - заявив Подоляк.

Він заявив, що настав час надати сучасні танки та далекобійні ракети ATACMS для України.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) призначений для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.

Для запуску ракети використовується модернізована пускова установка РСЗВ M270 та M142 HIMARS.

Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби. Комплекс має ракету MGM-140B, яка являє собою оперативно-тактичну ракету зі збільшеною до 300 км дальністю польоту.