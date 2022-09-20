ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Пентагоне назвали предпосылку для предоставления Украине современных танков

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 20 сентября 2022 00:14
В Пентагоне назвали предпосылку для предоставления Украине современных танков Фото: в Пентагоне назвали предпосылку для предоставления Украине современных танков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США могут предоставить Украине современные танки, однако для этого ВСУ нужно научиться владеть ими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского журналиста Джека Детча.

Представитель Министерства обороны США заявил, что "танки находятся на столе" для ВСУ, но Украина должна будет продемонстрировать способность использовать их перед тем, как будет принято решение отправить партию.

Он отметил, западные страны уже предоставили Украине танки советских времен.

Напомним, Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки, о чем неоднократно заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.

Такая позиция Берлина объясняется тем, что ни одна страна НАТО пока не решилась на такой шаг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон
NEWS
Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные всех наемников
Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные всех наемников
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ