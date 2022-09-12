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Україна запросила у США ракети ATACMS для продовження наступу у 2023 році, - WSJ

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Понеділок 12 вересня 2022 20:50
Україна запросила у США ракети ATACMS для продовження наступу у 2023 році, - WSJ Фото: Україна запросила у США ракети ATACMS для продовження наступу у 2023 році (army mil)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна запросила у Конгресу США 29 видів систем озброєння та боєприпасів для продовження наступу у 2023 році. Зокрема, у списку значаться ракети великої дальності ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

WSJ ознайомилося з документом, який Україна направила Конгресу США. У ньому перераховуються десятки типів озброєнь, які, за словами уряду Києва, знадобляться для продовження наступу у 2023 році.

Серед них армійська тактична ракетна система, або ATACMS, дальність якої може сягати 300 км. Проте адміністрація президента США Джо Байдена поки відмовилася надати цю систему через побоювання, що Україна може використати її для удару по території Росії та розпалити ширший конфлікт із Заходом.

У перелік вимог України для "наступальних операцій" входять 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них танки, безпілотники, артилерійські системи, більше протикорабельних ракет "Гарпун" і 2000 ракет для HIMARS.

Зазначається, що запити України надійшли, коли війська розбили окупантів у Харківській області.

Додамо, що ATACMS в залежності від модифікації здатні вражати цілі на відстані від 165 до 300 км. Це клас ракет "земля-земля", вони не лише далекобійні, а й високоточні. Для їхнього запуску потрібні пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які є в України.

Нагадаємо, у Штатах заявили, що не готові постачати Україні ракети ATACMS.

При цьому обидві партії Конгресу виступили за передачу Україні ATACMS.

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