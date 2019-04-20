У Зеленського прокоментували судовий позов щодо зняття кандидата з виборів

У команді кандидата на виборах президента України Володимира Зеленського прокоментували судовий позов щодо скасування реєстрації кандидата і заявили, що на цій стадії виборчого процесу це не є законним. Про це у коментарі РБК-Україна заявив представник виборчого штабу Зеленського Святослав Юраш.

На його думку, скасування реєстрації кандидата було б незаконним перед повторним голосуванням.

"Звичайно, ми вважаємо, що це є незаконною спробою і втручанням у вибори", - заявив Юраш.

Фото: засідання суду відбудеться сьогодні о 21:00 в Шостому апеляційному суді Києва (РБК-Україна)

Нагадаємо, адвокат Андрій Хилько повідомив, що шостий апеляційний суд Києва сьогодні, 20 квітня, розгляне можливе анулювання реєстрації Володимира Зеленського кандидатом в президенти.

За його словами, засідання відбудеться за адресою: вул.Московська, 8, корпус 30, зал засідань 2. час початку 21:00, 20 квітня.

Зазначимо, вчора, 19 квітня, перед другим туром президентських виборів відбулися дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Володимир Зеленський під час дебатів заявив, що олігархи і колишні "регіонали" не будуть мати доступу до державної влади та державних ресурсів України.

Порошенко, виступаючи на дебатах заявив, що важливо знати позицію кандидата в президенти воюючої країни, що саме він збирається робити.

Порошенко підкреслив, що перед Україною багато викликів і президент повинен бути сильним.