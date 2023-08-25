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У Зеленского прогнозируют увеличение призывов к переговорам из-за успеха наступления ВСУ

Пятница 25 августа 2023 22:47
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У Зеленского прогнозируют увеличение призывов к переговорам из-за успеха наступления ВСУ Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская армия с определенным успехом продвигается на юг, а значит можно прогнозировать в ближайшее время удвоение призывов к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"В сухом остатке: линии российской обороны начинают сыпаться. Украинская армия с определенным успехом продвигается на юг, становясь на шаг ближе к взятию под огневой контроль "сухопутного коридора" в Крым", - говорится в сообщении.

Подоляк пояснил, что на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные пути. Это означает, что российская армия сейчас на грани окончательной потери стратегических позиций.

"Итак, можно прогнозировать в ближайшее время удвоение призывов к переговорам (или немедленной остановки поставок оружия) и вдвое больше попыток деморализовать Украину со стороны третьих лиц, чтобы заставить украинцев разувериться в своих возможностях. Между тем... ВСУ продолжают возвращать свое", - добавил советник главы Офиса президента.

Украина продолжает контрнаступление

Напомним, этим летом наши защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы вошли в населенный пункт Работино Запорожской области и установили там украинский флаг.

Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.

Больше о главных событиях на фронте и о готовящемся прорыве - читайте в материале РБК-Украина.

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