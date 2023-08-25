ua en ru
Сб, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського прогнозують збільшення закликів до переговорів через успіх наступу ЗСУ

П'ятниця 25 серпня 2023 22:47
UA EN RU
У Зеленського прогнозують збільшення закликів до переговорів через успіх наступу ЗСУ Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українська армія з певним успіхом просувається на південь, а отже можна прогнозувати найближчим часом подвоєння закликів до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"У сухому залишку: лінії російської оборони починають сипатися. Українська армія з певним успіхом просувається на південь, стаючи на крок ближчою до взяття під вогневий контроль "сухопутного коридору" в Крим", - йдеться у повідомленні.

Подоляк пояснив, що на кону всі російські лінії забезпечення, включно із залізничними шляхами. Це означає, що російська армія зараз на межі остаточної втрати стратегічних позицій.

"Отже, можна прогнозувати найближчим часом подвоєння закликів до переговорів (або негайної зупинки постачання зброї) та вдвічі більше спроб деморалізувати Україну з боку третіх осіб, аби змусити українців зневіритися у своїх можливостях. Тим часом… ЗСУ продовжують повертати своє", - додав радник голови Офісу президента.

Україна продовжує контрнаступ

Нагадаємо, цього літа наші захисники розпочали наступальні дії на півдні України. ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці зайшли у населений пункт Роботине Запорізької області та встановили там український прапор.

Також ЗСУ продовжують наступ на флангах під Бахмутом. Як зазначає військове командування, там теж є успіхи.

Більше про головні події на фронті та про те, де готується прорив - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Офіс президента Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами"
Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами"
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші