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У Зеленського прогнозують проблеми з експортом зерна через ракетний удар по порту Одеси

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Київ, Неділя 24 липня 2022 14:12
У Зеленського прогнозують проблеми з експортом зерна через ракетний удар по порту Одеси Фото: радник президента України з економічних питань Олег Устенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна могла б експортувати 60 млн тонн зерна за вісім-дев'ять місяців, якби її порти не були заблоковані, але російський ракетний удар по порту Одеси показав, що це буде не так просто.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Україна може заробити 10 млрд доларів, продавши 20 млн тонн зерна в силосах і 40 млн тонн з нового врожаю. Радник Зеленського підкреслив, що урожай становить 60 млн тонн, з яких 20 млн призначені для внутрішнього споживання.

"Якби зараз розблокували порти і сказали, що нам потрібно перевезти 60 млн тонн зерна, то ми б перевезли 60 млн тонн зерна за вісім-дев'ять місяців. Але з урахуванням того, як вони зараз відкриваються і що Росія робить в Чорному морі, вчорашній удар показує, що так точно не вийде", - сказав Устенко.

Він підкреслив, що Україні буде потрібно від 20 до 24 місяців, щоб експортувати ці обсяги зерна, якщо її порти не будуть функціонувати належним чином.

Нагадаємо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр". Під час атаки там у сховищах знаходилося українське зерно, яке призначалося для експорту.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.

Зазначимо, що вчора міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Росія нібито не має відношення до ракетного удару по Одеському порту. Однак сьогодні вранці в МЗС РФ підтвердили удар по порту і заявили, що знищили військовий об'єкт.

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Олег Устенко Війна Росії проти України ракетный удар Одеса
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