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РФ заявила, що не має відношення до удару по Одеському порту, - Акар

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Анкара, Субота 23 липня 2022 17:17
РФ заявила, що не має відношення до удару по Одеському порту, - Акар Фото: міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація заявила турецькій стороні про те, що нібито не має відношення до сьогоднішнього ракетного удару по Одеському порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Як заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, після ракетного удару міністр оборони Олексій Резніков передав інформацію про те, що один з ударів припав поруч зі сховищем зерна.

"У контакті, який ми встановили з Росією, росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цього нападу і що вони дуже уважно і детально вивчають питання. Той факт, що такий інцидент стався відразу після угоди з відвантаження зерна, нас дуже турбує", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Росія запустила чотири крилаті ракети з акваторії Чорного моря по Одеському порту. Силам ППО вдалося збити дві з них.

Незважаючи на це, Україна продовжить підготовку до запуску "зернового коридору" по Чорному морю.

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