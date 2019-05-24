Зеленський проведе телефонну розмову з Макроном

Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (колаж РБК-Україна)

Зеленський уже провів розмову з Меркель

Президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом провести телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це йдеться на сайті президента.

У АП повідомили, що Зеленський уже провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони обговорювали ситуацію на Донбасі.

"Володимир Зеленський та Ангела Меркель підтвердили обопільну зацікавленість в активізації зусиль з метою повернення миру на Донбас, у тому числі в рамках нормандського формату. Були узгоджені перші спільні кроки у цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Макрон привітав із перемогою на виборах президента України Володимира Зеленського.

Додамо, що 12 квітня вони провели зустріч у Парижі. Макрон прийняв кандидата в президенти України у Єлисейському палаці.

РБК-Україна писало, що посли держав "Великої сімки" - G7 (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, ФРН та Японія) закликали Петра Порошенка до плавної передачі влади переможцю виборів президента України Володимиру Зеленському.