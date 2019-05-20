Меркель привітала Зеленського і запросила у Берлін

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна/Віталій Носач)

Канцлер Німеччини хоче познайомитися з новим президентом України особисто

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила підтримку новому президентові України Володимиру Зеленському та запросила його відвідати Берлін з офіційним візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Меркель побажала новому президенту мужності і удачі. Канцлер також підкреслила, що Німеччина "і в майбутньому буде енергійно підтримувати Україну на її шляху реформ та в її праві на суверенітет і територіальну цілісність".

У федеральному уряді Німеччини зазначили, що конкретна дата візиту Володимира Зеленського в Берлін поки не призначена, однак Меркель "буде рада познайомитися з ним особисто".

Рішення про розпуск українського парламенту в уряді ФРН коментувати не стали.

Нагадаємо, на церемонії інавгурації новообраний президент оголосив про розпуск Верховної ради. Раніше в парламенті оголосили про відсутність коаліції, оскільки фракція "Народний фронт" вийшла з коаліції.

Також Володимир Зеленський сьогодні вранці звернувся до Кабінету міністрів із закликом подати у відставку.