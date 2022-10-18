У Зеленского объяснили, зачем Россия постоянно уничтожает объекты инфраструктуры в Украине

Россия в самом сердце Европы хочет создать зону холода, голода, варварства, поскольку ненавидит все современное. Именно поэтому и обстреливает объекты критической инфраструктуры на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия, которая столетиями сидит в нищете и руинах, ненавидит современную человеческую цивилизацию. Поэтому она хочет создать в Европе зону холода, голода, варварства. Поэтому системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, атакуя города и мирных граждан", - рассказал он.

По мнению Подоляка, единственный выход из этой ситуации - поставка Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Решение? ПВО/ПРО", - констатировал он.