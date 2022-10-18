У Зеленського пояснили, навіщо Росія постійно нищить об'єкти інфраструктури в Україні
Росія в самому серці Європи хоче створити зону холоду, голоду, варварства, оскільки ненавидить все сучасне. Саме тому й обстрілює об'єкти критичної інфраструктури на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
"Росія, яка століттями сидить у злиднях та руїнах, ненавидить сучасну людську цивілізацію. Тому вона хоче створити у Європі зону холоду, голоду, варварства. І тому системно намагається знищити об'єкти інфраструктури в Україні, атакуючи міста та мирних громадян", - розповів він.
На думку Подоляка, єдиний вихід з цієї ситуації - постачання Україні сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.
"Рішення? ППО/ПРО", - констатував він.
Як повідомлялося раніше, Україна просить ЄС надати більше систем протиповітряної оборони і закликає ввести санкції проти Ірану.
До того ж міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що пріоритетним завданням для України зараз є посилення протиповітряної оборони (ППО). Тому постачання танків, на відміну від ППО, не такі пріоритетні за нинішніх умов.
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