У Зеленського пояснили, навіщо Росія постійно нищить об'єкти інфраструктури в Україні

Росія в самому серці Європи хоче створити зону холоду, голоду, варварства, оскільки ненавидить все сучасне. Саме тому й обстрілює об'єкти критичної інфраструктури на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росія, яка століттями сидить у злиднях та руїнах, ненавидить сучасну людську цивілізацію. Тому вона хоче створити у Європі зону холоду, голоду, варварства. І тому системно намагається знищити об'єкти інфраструктури в Україні, атакуючи міста та мирних громадян", - розповів він.

На думку Подоляка, єдиний вихід з цієї ситуації - постачання Україні сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"Рішення? ППО/ПРО", - констатував він.