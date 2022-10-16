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Танки не так важны. В Германии рассказали, какая помощь сейчас необходима Украине

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 октября 2022 13:28
Танки не так важны. В Германии рассказали, какая помощь сейчас необходима Украине Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Приоритетной задачей для Украины сейчас является усиление противовоздушной обороны (ПВО). Поэтому поставки танков, в отличие от ПВО, не столь приоритетны в нынешних условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в интервью телеканалу phoenix.

"На этой неделе мы видели, насколько важна ПВО. К счастью, половину ракетных ударов по Киеву удалось перехватить - в том числе благодаря нашим поставкам оружия", - сказала она.

По словам министра, именно по этой причине дальнейшая поддержка Украины средствами ПВО продолжится, А вот поставки танков, по мнению Бербок, сейчас являются второстепенным вопросом.

"Танки, которые так нужны Украине, уже поставляются другими странами в рамках "кольцевых обменов". Кроме того, ВСУ сейчас используют российские танки, которые были захвачены в ходе продвижения украинской армии на восток", - подытожила Бербок.

Как сообщалось, на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по предложению о немедленной передаче ВСУ немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в поставке танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств.

В то же время глава Европарламента Роберта Метсола ранее заявила, что страны Евросоюза должны начать поставки танков для украинских военных. Это поможет им деоккупировать свою территорию.

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