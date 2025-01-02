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У Зеленского объяснили, почему никаких переговоров с РФ сейчас не может быть

Украина, Четверг 02 января 2025 10:40
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У Зеленского объяснили, почему никаких переговоров с РФ сейчас не может быть Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сейчас никаких переговоров с Кремлем не может быть. Потому что пока Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По данным издания, пока украинские официальные лица отвергают любые разговоры о давлении или предположения, что мирные переговоры неизбежны.

"Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - говорит он.

По словам Подоляка, много говорят о переговорах, но это иллюзия.

Переговоры Украины с Россией

В последние месяцы звучит много заявлений относительно переговоров Украины с Россией. При этом большинство из них поступают со стороны Кремля. Хотя действия оккупантов говорят об обратном.

Еще в конце ноября глава МИД Андрей Сибига отмечал, что Россия, несмотря на постоянные заявления, на самом деле не хочет мира в войне.

Добавим, что буквально недавно глава МИД РФ Сергей Лавров успел отклонить "мирные предложения" команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Хотя официальных инициатив из США еще даже не поступало.

Кроме того, о не желании РФ мирных переговоров свидетельствует и то, что захватчики не прекращают обстрелы Украины. Как недавно рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, за последнюю неделю оккупанты нанесли 120 ударов ракетами и 500 ударов авиабомбами по Украине. Также для атак РФ применила почти 660 дронов.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Офис президента Война в Украине Михаил Подоляк
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