У Зеленского объяснили, почему Китай не присутствовал на саммите по Украине на Мальте

Представитель Китая не смог присутствовать на саммите по Украине на Мальте из-за несовпадения графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы в эфире национального телемарафона .

"Спецпредставитель Китая Ли Хуэй участвовал в рамках предыдущей встречи по Формуле мира - в Джидде. На этот же раз - на Мальте - он не смог принять участия", - сказал он.

Жовква добавил, что у Украины была соответствующая реакция китайской стороны, что такая встреча при личном участии Ли Хуэя не состоится из-за несовпадения графиков.

Он отдельно уточнил, что отсутствие представителя Китая не повлияет негативно на продолжение работы по формуле мира.

Украина хочет, чтобы Китай помог с возвращением депортированных детей

Заместитель руководителя Офиса президента сказал, что Украина пытается привлечь Китай к работе над возвращением всех украинских пленных и депортированных детей в Украину.

Также Жовква рассказал, что посол Китая в Украине Фань Сяньжун несколько раз участвовал в работе над пунктами формулы мира.

Поэтому Украина и в дальнейшем рассчитывает на дальнейшее участие Китая в подобных мероприятиях.

Что известно о третьем мирном саммите

На Мальте состоялась третья встреча по украинской формуле мира. Главной целью для Украины, по словам главы ОП Андрея Ермака, - "максимально широкая международная поддержка" мирного плана президента Владимира Зеленского.

Детальнее о результатах встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира - в материале РБК-Украина.