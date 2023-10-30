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У Зеленського пояснили, чому Китай не був присутній на саміті щодо України на Мальті

Понеділок 30 жовтня 2023 20:39
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У Зеленського пояснили, чому Китай не був присутній на саміті щодо України на Мальті Фото: Ігор Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Представник Китаю не зміг бути присутнім на саміті щодо України на Мальті через розбіжність графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі національного телемарафону.

"Спецпредставник Китаю Лі Хуей брав участь у рамках попередньої зустрічі щодо Формули світу - у Джидді. Цього ж разу - на Мальті - він не зміг взяти участі", - сказав він.

Жовква додав, що в України була відповідна реакція китайської сторони, що така зустріч за особистої участі Лі Хуея не відбудеться через розбіжність графіків.

Він окремо уточнив, що відсутність представника Китаю не вплине негативно на продовження роботи за формулою світу.

Україна хоче, щоб Китай допоміг із поверненням депортованих дітей

Заступник керівника Офісу президента сказав, що Україна намагається залучити Китай до роботи над поверненням усіх українських полонених і депортованих дітей в Україну.

Також Жовква розповів, що посол Китаю в Україні Фань Сяньжун кілька разів брав участь у роботі над пунктами формули миру.

Тож Україна й надалі розраховує на подальшу участь Китаю в подібних заходах.

Що відомо про третій мирний саміт

На Мальті відбулась третя зустріч щодо української формули миру. Головною метою для України, за словами голови ОП Андрія Єрмака, - "максимально широка міжнародна підтримка" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Детальніше про результати зустрічі радників з питань національної безпеки і радників із зовнішньої політики за формулою миру - в матеріалі РБК-Україна.

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