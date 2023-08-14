У Зеленского объяснили, для чего Украине сейчас нужны дальнобойные ракеты Taurus и АTACMS

Вооруженным силам Украины сейчас необходимы дальнобойные ракеты Taurus и АTACMS для того, чтобы ускорить контрнаступление, уменьшили боевые возможности России и сохранить больше жизней наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Дальнобойные ракеты для Украины сейчас - это резкое уменьшение боевых возможностей России. Это активное уничтожение резервов и ресурсов России на дальних подступах. Это разрушение тыловой логистики - складской, транспортной, топливной", - написал Подоляк.

Также, по его словам, поставка Украине дальнобойных ракет ускорит наступательные операции ВСУ. А также сохранит жизни украинских военнослужащих, минимизирует потери.

"А главное, это деэскалация. Именно это и есть актуальная… дипломатия. Украине нужны Taurus (Германия) и АTACMS (США)", - подчеркнул советник главы ОП.

Taurus для Украины

Несколько месяцев назад один из депутатов Бундестага призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для защиты от вторжения РФ.

Позже в СМИ появилась информация, что Киев официально пригласил у Берлина поставки таких ракет, однако власти Германии не решились на передачу.

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

При этом по информации издания Spiegel, немецкий канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

В то же время в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за нежелания предоставить Украине дальнобойные ракеты.

ATACMS для Украины

ATACMS - это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению передачи ВСУ вышеупомянутых ракет.